    IGI एयरपोर्ट पर पायलट-यात्री के बीच झड़प मामले में FIR दर्ज, बयान के लिए दोनों को बुला सकते हैं जांच अधिकारी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पायलट और यात्री के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल ...और पढ़ें

    19 दिसंबर को IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुई थी झड़प।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर 19 दिसंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस के आफ-ड्यूटी पायलट कैप्टन विरेंद्र सेजवाल और स्पाइसजेट यात्री अंकित देवान के बीच हुई झड़प के मामले में अंकित की ओर से आइजीआइ डोमेस्टिक थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं।

    सूत्रों का कहना है कि इस ईमेल का सार वही है जो अंकित ने एक्स पर 19 दिसंबर को पोस्ट किया था। पुलिस का कहना है इस शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। संभव है कि दोनों पक्षों को बयान के लिए जांच अधिकारी बुलाएं।

    क्या है पूरा मामला

    मामला 19 दिसंबर का है। अंकित देवान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उनके परिवार को चार महीने के बच्चे के साथ स्टाफ वाली सिक्योरिटी चेक लेन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके इस्तेमाल पर कैप्टन विरेंद्र सेजवाल ने उन्हें अनपढ़ कहकर अपमानित किया और फिर हमला कर दिया, जिससे उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया।

    देवान ने पोस्ट में पायलट की शर्ट पर खून के धब्बे वाली तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने कहा कि उनकी सात साल की बेटी ने यह घटना देखी और वह अभी भी ट्रामा में है। दूसरी ओर, पायलट कैप्टन विरेंद्र सेजवाल ने कहा कि देवान ने जातिसूचक टिप्पणियां की और उनके परिवार की महिला सदस्यों व बच्चे को धमकियां दीं। बाद सीआइएसएफ कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और देवान को शांत होने को कहा, लेकिन वे नहीं माने।

    पायलट के वकील ने एक बयान जारी कर कहा कि यह पायलट बनाम यात्री का मामला नहीं, बल्कि दो यात्रियों के बीच निजी विवाद था, क्योंकि पायलट उस समय आफ-ड्यूटी थे और दूसरी एयरलाइन से यात्रा कर रहे थे।