क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर ठीक हुआ ATC सिस्टम? IGI एयरपोर्ट ने दिया अपडेट, एडवाइजरी जारी

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में आई तकनीकी खराबी को धीरे-धीरे सुधारा जा रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट ने एक बयान में बताया कि यह समस्या अब धीरे-धीरे सुधर रही है और एयरलाइन ऑपरेशंस सामान्य हो रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारी यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क बनाए रखें। हवाई अड्डे पर सामान्य स्थिति बहाल होने की दिशा में तेजी से प्रयास जारी हैं।

#WATCH | Delhi | The technical issue which affected the Automatic Message Switching System (AMSS), that supports the Air Traffic Control flight planning process, is gradually improving. Airline operations at Delhi Airport are returning to normal, and all concerned authorities are… https://t.co/4Vjpcd84uw pic.twitter.com/ccMQz03q0X — ANI (@ANI) November 8, 2025 इससे पहले, इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्रभावित करने वाली यह अस्थायी दिक्कत को दूर कर लिया गया है और दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र के प्रभावित एयरपोर्ट पर सामान्य संचालन धीरे-धीरे बहाल हो रहा है। एयरलाइन ने हवाई अड्डा और ATC अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। इंडिगो ने कहा कि सिस्टम को फिर से ऑनलाइन करने में तेजी से काम किया गया, जिससे उड़ानें सामान्य हो रही हैं। हालांकि, कुछ देरी और टर्मिनल पर भीड़ अभी भी जारी रह सकती है। यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। इंडिगो ने कहा, “सामान्य स्थिति की ओर लौटते हुए हमें आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी उड़ान की नवीनतम जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करते रहें।”