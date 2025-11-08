Language
    जहरीली बनी हुई है दिल्ली की हवा, कई इलाकों का AQI 'बेहद खराब'; सांस लेने में आ रही मुश्किलें

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:40 AM (IST)

    दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। शनिवार सुबह शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 336 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 7 बजे तक कई इलाकों में AQI 350 से ऊपर रहा। सर्दी बढ़ने के साथ धुंध और प्रदूषण में और इजाफा होने की आशंका है।

    राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। शनिवार सुबह 7 बजे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 336 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 7 बजे तक कई इलाकों में AQI 350 से ऊपर रहा। आनंद विहार में 355, अशोक विहार 358, बवाना 403, बुरारी 373, जहांगीरपुरी 365, मुंडका 377 और वजीरपुर 378 जैसे इलाकों में AQI सबसे ज्यादा रहा। द्वारका में 320 दर्ज हुआ, लेकिन यह भी ‘खराब’ श्रेणी में ही है। सर्दी बढ़ने के साथ धुंध और प्रदूषण में और इजाफा होने की आशंका है।

    विभिन्न इलाकों का एक्यूआई

    क्षेत्र AQI
    आनंद विहार 355
    अशोक विहार 358
    बवाना 403
    बुरारी 373
    चांदनी चौक 349
    द्वारका 320
    जहांगीरपुरी 365
    मंदिर मार्ग 342
    मुंडका 377
    नरेला 358
    ओखला 337
    पटपड़गंज 351
    पंजाबी बाग 373
    आर.के. पुरम 337
    रोहिणी 361
    सोनिया विहार 365
    वजीरपुर 378

    नोट- यह आंकड़ा सीसीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है।