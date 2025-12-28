दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर: राजधानी में वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, 20 स्टेशनों पर AQI 'गंभीर'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता शनिवार को तेजी से बिगड़ी, 'गंभीर' स्तर के करीब पहुंची, औसत एक्यूआई 385 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषण स्तर में उछाल आने के साथ शहर के कम से कम 20 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों पर 'गंभीर' श्रेणी में रीडिंग दर्ज की गई।

सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दोपहर 4 बजे 385 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जबकि शुक्रवार को यह 332 था। गुरुवार को दोपहर 4 बजे एक्यूआई 234 दर्ज किया गया था, जो 'खराब' श्रेणी में था। बुधवार और गुरुवार को शहर में अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता दर्ज की गई थी, लेकिन शुक्रवार से फिर प्रदूषण स्तर बढ़ने लगा और एक्यूआई रीडिंग 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंच गई।

सीपीसीबी की SAMEER ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 40 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से 20 ने 400 से ऊपर एक्यूआई दर्ज किया। इनमें शादीपुर, विवेक विहार, अशोक नगर, बवाना, चांदनी चौक, डीटीयू, द्वारका, आईटीओ और मुंडका आदि स्टेशन शामिल हैं।

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई को 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत करता है।वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चला कि शनिवार को दिल्ली के प्रदूषण भार में वाहनों का उत्सर्जन सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जो 16.2 प्रतिशत था।

इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के उद्योगों से उत्सर्जन (8.5 प्रतिशत), आवासीय उत्सर्जन (4 प्रतिशत) और बायोमास जलाने (1.6 प्रतिशत) का योगदान रहा। एनसीआर जिलों में हरियाणा का झज्जर दिल्ली के प्रदूषण स्तर में सबसे अधिक 17.5 प्रतिशत योगदान दे रहा था। इसके बाद सोनीपत (5.8 प्रतिशत) और रोहतक (5.6 प्रतिशत) रहे, आंकड़ों से पता चला। आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है, पूर्वानुमान के अनुसार।