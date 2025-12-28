Language
    दिल्ली के इस इलाके से 7 नाइजीरियाई नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा, खुफिया इनपुट के आधार पर हुई गिरफ्तारी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    दिल्ली के द्वारका में अवैध रूप से रह रहे सात नाइजीरियाई नागरिकों को किया गिरफ्तार।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में सात नाइजीरियन नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। ये सभी व्यक्ति वैध वीजा के बिना या वीजा की समाप्ति के बाद भारत में रह रहे थे।

    पुलिस अधिकारी के अनुसार, खुफिया इनपुट के आधार पर 24 दिसंबर को सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान विदेशी नागरिकों की जांच की गई और बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के पाए जाने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति या तो वीजा समाप्त होने के बाद या बिना वैध अनुमति के अवैध रूप से रह रहे थे।

    हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया। एफआरआरओ ने उनके निर्वासन का आदेश दिया। निर्वासन की औपचारिकताएं पूरी होने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है।