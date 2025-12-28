दिल्ली के इस इलाके से 7 नाइजीरियाई नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा, खुफिया इनपुट के आधार पर हुई गिरफ्तारी

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में सात नाइजीरियन नागरिकों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। ये सभी व्यक्ति वैध वीजा के बिना या वीजा की समाप्ति के बाद भारत में रह रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारी के अनुसार, खुफिया इनपुट के आधार पर 24 दिसंबर को सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान विदेशी नागरिकों की जांच की गई और बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के पाए जाने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। अधिकारी ने बताया कि सभी गिरफ्तार व्यक्ति या तो वीजा समाप्त होने के बाद या बिना वैध अनुमति के अवैध रूप से रह रहे थे।