Delhi Air Pollution: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली, कई इलाकों में AQI 400 के पार; जानिए NCR का हाल
दिल्ली में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे शहर गैस चैंबर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है। एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन असर अभी तक स्पष्ट नहीं है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर दिवाली के बाद से 'गैस चैंबर' बना हुआ है। रविवार को आसमान में धुंध और कोहरे की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है।
दो नवंबर को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में 377 दर्ज किया गया। एम्स और आसपास के क्षेत्र में एक्यूआई 421 और वजीरपुर में एक्यूआई 432 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इसके अलावा चांदनी चौक में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 414 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 392 दर्ज किया गया।
#WATCH | Delhi: The AQI at the AIIMS and the surrounding areas is recorded at 421 in the 'Severe' category as per the CPCB. pic.twitter.com/dQYnRfR7jQ— ANI (@ANI) November 2, 2025
वहीं, नोएडा में खराब श्रेणी में 292 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में खराब श्रेणी में 298 और गुरुग्राम में 276 दर्ज किया गया। इससे पहले, शनिवार को स्विस एप आईक्यू एयर के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया गया। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक एक्यूआई 491 रहा, जो दुनिया के प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है।
कहां कितना एक्यूआई?
|स्थान
|एक्यूआई
|श्रेणी
|एम्स
|421
|गंभीर
|चांदनी चौक
|414
|गंभीर
|आनंद विहार
|392
|बहुत खराब
|अलीपुर
|381
|बहुत खराब
|बुराड़ी
|412
|गंभीर
|द्वारका
|407
|गंभीर
|आईजीआई एयरपोर्ट
|364
|बहुत खराब
|आईटीओ
|312
|बहुत खराब
|नरेला
|388
|बहुत खराब
|गुरुग्राम
|276
|खराब
|गाजियाबाद
|298
|खराब
|नोएडा
|292
|खराब
स्मॉग के कारण घटी दृश्यता
प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि और स्मॉग छाने से दृश्यता में गिरावट आई है। इससे पहले, शनिवार रात नौ दृश्यता के स्तर में भी खासी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर घटकर 900 मीटर जबकि आइजीआई एयरपोर्ट पर महज 1300 मीटर रह गया। इस दौरान हवा की दिशा दक्षिणी-पश्चिमी थी और रफ्तार चार किमी प्रति घंटे से भी कम दर्ज हुई। कई बार हवा बिल्कुल शांत भी हो गई।
यह भी पढ़ें- पांच सालों में दूसरा सबसे खराब रहा अक्टूबर, विशेषज्ञों ने बताई प्रदूषण की वजह
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।