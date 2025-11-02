Language
    Delhi Air Pollution: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली, कई इलाकों में AQI 400 के पार; जानिए NCR का हाल

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    दिल्ली में कई स्थानों पर वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे शहर गैस चैंबर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया है। एनसीआर के शहरों में भी वायु गुणवत्ता खराब है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन असर अभी तक स्पष्ट नहीं है।

    इंडिया गेट के पास छाई धुंध। फोटो- एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर दिवाली के बाद से 'गैस चैंबर' बना हुआ है। रविवार को आसमान में धुंध और कोहरे की एक परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है।

    दो नवंबर को सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में 377 दर्ज किया गया। एम्स और आसपास के क्षेत्र में एक्यूआई 421 और वजीरपुर में एक्यूआई 432 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इसके अलावा चांदनी चौक में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई 414 रिकॉर्ड किया गया, जबकि आनंद विहार में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई 392 दर्ज किया गया। 

    वहीं, नोएडा में खराब श्रेणी में 292 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद में खराब श्रेणी में 298 और गुरुग्राम में 276 दर्ज किया गया। इससे पहले, शनिवार को स्विस एप आईक्यू एयर के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया गया। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक एक्यूआई 491 रहा, जो दुनिया के प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है।

    कहां कितना एक्यूआई?

    स्थान एक्यूआई श्रेणी
    एम्स 421 गंभीर
    चांदनी चौक 414 गंभीर
    आनंद विहार 392 बहुत खराब
    अलीपुर 381 बहुत खराब
    बुराड़ी 412 गंभीर
    द्वारका 407 गंभीर
    आईजीआई एयरपोर्ट 364 बहुत खराब
    आईटीओ 312 बहुत खराब
    नरेला 388 बहुत खराब
    गुरुग्राम 276 खराब
    गाजियाबाद 298 खराब
    नोएडा 292 खराब

    स्मॉग के कारण घटी दृश्यता

    प्रदूषण के स्तर में लगातार हो रही वृद्धि और स्मॉग छाने से दृश्यता में गिरावट आई है। इससे पहले, शनिवार रात नौ दृश्यता के स्तर में भी खासी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर घटकर 900 मीटर जबकि आइजीआई एयरपोर्ट पर महज 1300 मीटर रह गया। इस दौरान हवा की दिशा दक्षिणी-पश्चिमी थी और रफ्तार चार किमी प्रति घंटे से भी कम दर्ज हुई। कई बार हवा बिल्कुल शांत भी हो गई।

