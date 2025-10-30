Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सांस लेना हो रहा मुश्किल! आनंद विहार में AQI 400 के पार; जानिए अन्य इलाकों का हाल

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:49 AM (IST)

    Delhi Air Pollution: दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लोधी रोड, आईटीओ और इंडिया गेट जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वायु प्रदूषण से बचने के लिए आईटीओ चौक के बस स्टैंड पर मुंह पर मास्क लगाए हुए व्यक्ति। ध्रुव कुमार

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से सांसों पर संकट बना हुआ है। राजधानी की प्रदूषित हवा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बृहस्पतिवार सुबह 409 दर्ज किया गया, जो हवा की 'गंभीर' श्रेणी आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीपीसीबी के मुताबिक, लोधी रोड पर एक्यूआई 325 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इस पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। Delhi Khabar (60)

    वहीं, इंडिया गेट के आसपास धुंध की चादर छाई हुई है, सीपीसीबी के अनुसार, इलाके में एक्यूआई 319 पर पहुंच गया है, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इसके अलावा एम्स के आसपास एक्यूआई 276 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में है। एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। 

    इससे पहले, बुधवार को कुछ राहत के साथ दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया था, जो ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है। वहीं, एक दिन पहले मंगलवार को एक्यूआई 294 रहा था। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में चार नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण से राहत के आसार कम हैं।

    यह भी पढ़ें- सीपीसीबी ने AQI दिखाया कम, स्मॉग ने दिनभर फुलाया दम; डेटा फिर से सवालों के घेरे में आया

    यह भी पढ़ें- प्रदूषण से भारत में गई 17 लाख से अधिक जानें, रिपोर्ट में दावा

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में क्लाउड सीडिंग बेअसर, IMD ने जारी किया अगले छह दिनों का मौसम अपडेट