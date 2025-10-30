दिल्ली में सांस लेना हो रहा मुश्किल! आनंद विहार में AQI 400 के पार; जानिए अन्य इलाकों का हाल
Delhi Air Pollution: दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लोधी रोड, आईटीओ और इंडिया गेट जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से सांसों पर संकट बना हुआ है। राजधानी की प्रदूषित हवा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बृहस्पतिवार सुबह 409 दर्ज किया गया, जो हवा की 'गंभीर' श्रेणी आता है।
सीपीसीबी के मुताबिक, लोधी रोड पर एक्यूआई 325 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इस पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है।
वहीं, इंडिया गेट के आसपास धुंध की चादर छाई हुई है, सीपीसीबी के अनुसार, इलाके में एक्यूआई 319 पर पहुंच गया है, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इसके अलावा एम्स के आसपास एक्यूआई 276 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' श्रेणी में है। एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है।
#WATCH | Delhi | AQI touches 409 in the 'severe' category in Anand Vihar according to CPCB. Visuals from the area. pic.twitter.com/WVuCI6NRNf— ANI (@ANI) October 30, 2025
इससे पहले, बुधवार को कुछ राहत के साथ दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया था, जो ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है। वहीं, एक दिन पहले मंगलवार को एक्यूआई 294 रहा था। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में चार नवंबर तक बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में वायु प्रदूषण से राहत के आसार कम हैं।
यह भी पढ़ें- सीपीसीबी ने AQI दिखाया कम, स्मॉग ने दिनभर फुलाया दम; डेटा फिर से सवालों के घेरे में आया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।