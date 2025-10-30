दिल्ली में सांस लेना हो रहा मुश्किल! आनंद विहार में AQI 400 के पार; जानिए अन्य इलाकों का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से सांसों पर संकट बना हुआ है। राजधानी की प्रदूषित हवा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बृहस्पतिवार सुबह 409 दर्ज किया गया, जो हवा की 'गंभीर' श्रेणी आता है।

सीपीसीबी के मुताबिक, लोधी रोड पर एक्यूआई 325 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इस पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 पर पहुंच गया है जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है।