     'दिल्ली की जहरीली हवा के लिए कांग्रेस-AAP जिम्मेदार', BJP बोली- प्रियंका वाड्रा को खुश करने के लिए उठा रहे ये मुद्दा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, तो भाजपा ने प्रदूषण के लिए कांग्रेस और आप की पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा को खुश करने के लिए मुद्दा उठा रही है। 

    कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जहरीली हो रही हवा के बीच वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति भी बढ़ने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सड़क पर उतर रही है। मंगलवार को मास्क बांटकर विरोध जताया। वहीं, भाजपा ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या के लिए पूर्व की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

    उसका कहना है कि पूर्व की सरकारों ने समस्या दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया इस कारण स्थिति बिगड़ी है। भाजपा सरकार समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठा रही है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस नेता अब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि इस वर्ष दर्ज किया जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) पिछले तीन वर्षों की तुलना में कम है।

    कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा को खुश करने के लिए प्रदूषण के मुद्दे को उठा रहे हैं। आप सरकार के समय जब समस्या अधिक गंभीर थी तब चुप थे। पंजाब में आप की सरकार है। वहां होने वाले प्रदूषण पर को भी कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है।

    उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति 2009 से बिगड़नी शुरू हुई, जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय की कांग्रेस सरकार ने प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। बाद में आप सरकार ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।

