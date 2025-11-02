'हवा में घुट रहा लोगों का दम, राजनीति छोड़ हम सब साथ आएं', प्रियंका गांधी की PM Modi और CM रेखा से अपील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की खराब हो चुकी हवा को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की है। स्मॉग ने राजधानी को ग्रे कफन में लपेट लिया है।

प्रियंका गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। उन्होंने दिल्ली की हवा को वायनाड और बिहार के बच्चवारा से तुलना की। उन्होंने लिखा, "पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला है। इस शहर को ढंके प्रदूषण ने मानो उस पर एक धूसर आवरण डाल दिया हो।"