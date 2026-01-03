Language
    दिल्ली में एएवाई कार्ड धारकों को अब 15 महीने तक मिलेगी मुफ्त पैक्ड चीनी, खुली चीनी में आ रही थी धूल मिट्टी

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:19 PM (IST)

    दिल्ली कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्डधारकों को 15 महीने तक मुफ्त पैक्ड चीनी देने का फैसला किया है। जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक दिल्ली के ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नए वर्ष पर दिल्ली की गरीब और वंचित आबादी को एएवाई कार्डधारकों को 15 महीने तक मुफ्त में पैक्ड चीनी मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

    हाल ही में आयोजित इस बैठक में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत सभी कार्डधारकों को जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक यानी कुल 15 महीनों के लिए मुफ्त चीनी वितरण को मंजूरी दे दी गई है।

    इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय के तहत दिल्ली के सभी एएवाई लाभार्थियों को हर महीने एक किलो चीनी सही और मानक ब्रांडिंग वाले पैकेट में निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

    कैबिनेट के फैसले की जानकारी के अनुसार वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खुली चीनी वितरित की जाती है, जिससे धूल-मिट्टी, नमी, कीटाणुओं और कम तौल जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

    अब एक किलो के पैक्ड और ब्रांडेड पैकेट में चीनी उपलब्ध कराए जाने से न केवल मात्रा की सटीकता सुनिश्चित होगी, बल्कि स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और उपयोग में भी सुविधा मिलेगी।

    कैबिनेट के निर्णय के अनुसार दिल्ली में कुल 65,883 एएवाई परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे, जिन्हें प्रति कार्ड प्रति माह एक किलो चीनी दी जाएगी। जब तक ब्रांडेड पैकेट के लिए नया टेंडर अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत चीनी का वितरण जारी रहेगा, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

