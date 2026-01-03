दिल्ली में 'पहले आओ-पहले पाओ' 2BHK फ्लैट, कड़कड़डूमा में 741 फ्लैट्स बेचने की DDA ने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब हाउसिंग स्कीम-2026 में ई-नीलामी को उम्मीद के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस योजना के पहले चरण में 1026 फ्लैटों में से मात्र 178 की ही बिक्री हुई थी। इस कारण अब डीडीए ने शेष फ्लैटों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है। योजना के दूसरे चरण में आम खरीदारों के लिए 2बीएचके श्रेणी के कुल 741 फ्लैट शामिल किए गए हैं।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और खरीदार डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 2,500 रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो नहीं देना होगा शुल्क यदि पहले से पंजीकरण है तो यह शुल्क नहीं देना होगा। प्रत्येक फ्लैट की बुकिंग के लिए चार लाख रुपये जमा करने होंगे। यह राशि गैर-वापसीयोग्य होगी, लेकिन सफल आवंटन की स्थिति में फ्लैट की कुल कीमत में जोड़ दी जाएगी। आवेदक एक से अधिक फ्लैट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।