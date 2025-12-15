Language
    पेड़ से टकराकर बेकाबू कार के परखच्चे उड़े, अलग-अलग हादसों में सैन्यकर्मी और एक युवक की मौत

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:05 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का भयावह परिणाम सामने आया है। द्वारका जिले में महज दो दिनों के भीतर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

    इन दुर्घटनाओं में से एक की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और चालक के शरीर के अंग तक सड़क पर दूर जा गिरे। पहला और सबसे दिल दहला देने वाला हादसा 15 दिसंबर की देर रात करीब 1:45 बजे द्वारका नॉर्थ थाना क्षेत्र में हुआ।

    पुलिस को पीसीआर कॉल से सूचना मिली कि एक नीली हुंडई एक्सेंट एक पेड़ से टकराई हुई है। दुर्घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और पार्ट्स टूटकर आसपास बिखर गए।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब टीम पहुंची तो ड्राइविंग सीट पर मोहन गार्डन निवासी सुमंशु सचदेवा (26) खून से लथपथ स्थिति में फंसा हुआ मिला। उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के प्रभाव से चालक के शरीर का एक टुकड़ा तक उड़कर सड़क पर दूर जा गिरा था, जिसने मौके पर मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया।

    कार में सुमंशु के साथ उसका सह-यात्री मोहन गार्डन निवासी शारिक भी था, जो घायल है और उसका इलाज चल रहा है। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि शारिक के अनुसार, मृतक सुमंशु कार को बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था, जिसके कारण यह भीषण दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अधिकारी ने बताया कि अभी यह पता नहीं चल सका है कि कार चला रहे सुमंशु ने शराब पी रखी थी या नहीं। पुलिस उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। साथ ही उसके सह-यात्री ये भी पूछताछ कर रही है।

    वहीं इससे पहले, 13 दिसंबर को द्वारका नॉर्थ में हुए एक अन्य हादसे में 76 वर्षीय सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी की जान चली गई। बी-802, राजस्थान अपार्टमेंट, द्वारका सेक्टर-4 निवासी इंद्रपाल (76) शाम करीब 6 बजे सड़क किनारे चल रहे थे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया।

    उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में भी अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इस हिट एंड रन के ब्लाइंड मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई है, जो घटना स्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है।

