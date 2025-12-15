Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    25 घंटे का इंतजार...फिर भी दिल्ली दूर, दरभंगा व मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ना बना यात्रियों के लिए परीक्षा

    By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    Muzaffarpur Rail News : दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली 05563 स्पेशल ट्रेन 25 घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यात्रियों को ठंड में काफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रेने लेट होने की वजह से स्टेशन पर भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के लिए 14 दिसंबर को जाने वाली 05563 स्पेशल ट्रेन रविवार के बदले सोमवार को 25 घंटे बाद खुली। इसको लेकर ठंड के इस मौसम में यात्रियों को 25 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह ट्रेन सोमवार की रात करीब 12 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यह ट्रेन 15 दिसंबर की देर रात दरभंगा से खुली। इस ट्रेन का पता करने के लिए शनिवार से ही दर्जनों यात्री परेशान रहे। एप पर नहीं पता चला तो स्टेशन पर आकर पता किए, फिर भी पता नहीं चला।

    इसको लेकर पूछताछ काउंटर पर इस ट्रेन का पता करने पहुंचे, लेकिन उन लोगों को भी यह पता नहीं था कि यह ट्रेन दरभंगा से कब खुलेगी। इसको लेकर यात्रियों को जानकारी नहीं मिल सकी। यह ट्रेन कब चलेगी, रिशिड्यूल कब तक थी, इसकी कोई जानकारी किसी भी एप पर नहीं दी गई। इसके चलते यात्रियों को भी सही जानकारी नहीं मिली।

    25 घंटे तक यात्री हलकान रहे। यात्री संतोष कुमार, विनीत कुमार ने एक्स पर रेल मंत्री से लेकर कई रेल अधिकारियों के पास शिकायत की है। कई यात्रियों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि उन्हें तय तिथि के दूसरे दिन ट्रेन पकड़नी पड़ी।

    यात्रियों ने रेल मंत्री के अलावा समस्तीपुर मंडल कार्यालय में शिकायत की है। हाल ही में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंडल द्वारा इस स्पेशल ट्रेन को चलाकर अपनी खूब ब्रांडिंग की गई थी।

    बता दें कि एप पर सही सूचना अपडेट नहीं होने से काफी संख्या में यात्री ट्रेन से सफर करने के लिए ससमय स्टेशन पहुंच गए। लेकिन ट्रेन लगातार लेट होती रही यात्री इंतजार करते रहे। इधर सीनियर डीओएम विजय प्रकाश के अनुसार कि इस ट्रेन का रैक डाउन से ही देरी से मिली, इसके कारण देर हुई हैं।