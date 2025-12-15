25 घंटे का इंतजार...फिर भी दिल्ली दूर, दरभंगा व मुजफ्फरपुर से ट्रेन पकड़ना बना यात्रियों के लिए परीक्षा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । दरभंगा से आनंद विहार दिल्ली के लिए 14 दिसंबर को जाने वाली 05563 स्पेशल ट्रेन रविवार के बदले सोमवार को 25 घंटे बाद खुली। इसको लेकर ठंड के इस मौसम में यात्रियों को 25 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ा।

यह ट्रेन सोमवार की रात करीब 12 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यह ट्रेन 15 दिसंबर की देर रात दरभंगा से खुली। इस ट्रेन का पता करने के लिए शनिवार से ही दर्जनों यात्री परेशान रहे। एप पर नहीं पता चला तो स्टेशन पर आकर पता किए, फिर भी पता नहीं चला।

इसको लेकर पूछताछ काउंटर पर इस ट्रेन का पता करने पहुंचे, लेकिन उन लोगों को भी यह पता नहीं था कि यह ट्रेन दरभंगा से कब खुलेगी। इसको लेकर यात्रियों को जानकारी नहीं मिल सकी। यह ट्रेन कब चलेगी, रिशिड्यूल कब तक थी, इसकी कोई जानकारी किसी भी एप पर नहीं दी गई। इसके चलते यात्रियों को भी सही जानकारी नहीं मिली।

25 घंटे तक यात्री हलकान रहे। यात्री संतोष कुमार, विनीत कुमार ने एक्स पर रेल मंत्री से लेकर कई रेल अधिकारियों के पास शिकायत की है। कई यात्रियों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली स्थिति है कि उन्हें तय तिथि के दूसरे दिन ट्रेन पकड़नी पड़ी।