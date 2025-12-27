देशभर में 1000 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश, बैंक नीलामी वाली प्रॉपर्टी और कारें सस्ते में दिलाने का देते थे झांसा

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। बैंकों की नीलामी वाली प्राॅपर्टी और लग्जरी महंगी कारें आधी कीमत में दिलाने का झांसा देकर देशभर में करीब 200 से अधिक लोगों से एक हजार करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने फिलहाल पांच आरोपित मोहित गोगिया, भरत छावड़ा, अभिनव पाठक, विशाल मल्होत्रा व सचिन गुलाटी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनी लांड्रिंग का भसी मामला उजागर इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच व वसंतकुंज दक्षिण थाने के अलावा भोपाल व पंजाब में 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। मुख्य आरोपित मोहित गोगिया द्वारा 109 करोड़ रुपये हवाला के जरिये दुबई भेजने पर ईडी ने भी बीते 25 दिसंबर को मोहित गोगिया व उसके बिजनेस पार्टनर राम सिंह नाम के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत भी केस दर्ज किया है।

दस साल से लोगों से कर रहे धोखाधड़ी पुलिस का कहना है कि आरोपित पिछले दस साल से लोगों से धोखाधड़ी की वारदात कर रहे थे। इनमें मोहित गोगिया, मुख्य सरगना है। उसने दिखावे के लिए पटेल नगर व राजेंद्र नगर में ओबेलाे सैल्यून व ओबेलो फिटनेस नाम से सेंटर खोल रखा है लेकिन इसका मुख्य धंधा साथियों के साथ मिलकर देश भर के लोगों से धोखाधड़ी करना था।

दोनों की पुलिस तलाश कर रही पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मोहित गोगिया, पटेल नगर, भरत छावड़ा, पालम विहार, गुरुग्राम का रहने वाला है।अन्य तीनों आरोपित भी दिल्ली के अलग-अलग इलाके के रहने वाले हैं। मोहित गोगिया की पत्नी श्वेता गोगिया व राम सिंह भी मामले में आरोपित हैं जो साथियों की गिरफ्तारी के बाद से फरार हैं। इन दोनों की पुलिस तलाश कर रही है। राम सिंह, राजौरी गार्डन का रहने वाला है उसने सुभाष नगर में बाबा जी फाइनेंस नाम से बड़ा ऑफिस खोल रखा है।

डराने के लिए 15 से 20 बाउंसर भी रखे पुलिस का कहना है कि उसने लोगों को डराने के लिए 15 से 20 बाउंसर भी रखा हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपित पहले बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से नीलामी वाली प्रापर्टी के बारे में पता लगा कंप्यूटर से उक्त प्रापर्टी के फर्जी दस्तावेज बना लेते थे उसके बाद संबंधित बैंकों से अधिकृत एजेंट बनकर लोगों से संपर्क कर उन्हें दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में लोगों को आधी कीमत में प्रापर्टी बेचने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपये ऐंठ लेते थे।इस तरह अलग-अलग लोगों यानी किसी से 10 करो़ड़ तो किसी से 25 व 35 करोड़ की धोखाधड़ी की गई।

कंपनी के बैंक खातों में सभी से रुपये मंगवाता इसी प्रकार बीएमडब्ल्यू आदि महंगी-महंगी विदेशी कारें भी आधी कीमत में दिलाने का सांझा देकर आरोपित लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। प्राॅपर्टी व कारों के बारे में डील तय होने के बाद मोहित संबंधित लोगों से आधी रकम एडवांस के तौर पर मंगवा लेता था। डील तय होने के बाद वह एमजी लिजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के बैंक खातों में सभी से रुपये मंगवाता था।

हवाला के जरिये रकम दुबई भेज देता इस कंपनी में रुपये मंगवाने के बाद वह राम सिंह के जरिये हवाला की रकम दुबई भेज देता था। राम सिंह द्वारा हवाला के जरिये 109 करोड़ रुपये दुबई भेजने की पुलिस को जानकारी मिली है जिसके बाद बीते 25 दिसंबर को मोहित व राम सिंह के खिलाफ ईडी ने भी दाेनों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया है। आयकर नहीं देने पर पिछले साल नवंबर माह में मोहित गोगिया को नोटिस जारी किया था।

25 से अधिक रिकवरी का केस चल रहा पुलिस का कहना है कि आरोपित पिछले कई साल से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिन राज्यों में पीड़ितों ने इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया उसके बाद ये अदालतों के समक्ष उनके पैसे वापस देने की बात कहकर जमानत ले ली। कुछ पैसे पीड़ितों को लौटा भी दिए गए, जिसके बाद मामले को सिविल मामला बताकर सिविल कोर्ट में केस को ट्रांसफर करवा लिया। जिससे सिविल कोर्ट में भी इनके खिलाफ 25 से अधिक रिकवरी का केस चल रहा है।

10 से अधिक पीड़ितों ने करवाई FIR आरोपितों के खिलाफ दिल्ली में भाजपा नेता व पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर, दलजीत सिंह व यूनिटी ग्रुप के मालिक कृष्ण अग्रवाल समेत 10 से अधिक पीड़ितों ने दिल्ली पुलिस पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच व वसंत कुुंज साउथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।