नहीं बिक रहे DDA के 34 हजार फ्लैट्स, 17 हजार करोड़ की देनदारी आई; नरेला में सबसे ज्यादा खाली घर
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के 34,052 फ्लैट नहीं बिक पा रहे हैं, जिससे उस पर 17,000 करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है। इनमें से 31,487 फ्लैट अकेले नरेल ...और पढ़ें
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। एक डेढ़ दशक पहले तक भले ही राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का फ्लैट पाने के लिए सिफारिशें तक लगती रही हों, लेकिन आज डीडीए के लिए अपने फ्लैटों को बेचना खासा मुश्किल हो गया है। तमाम प्रयास करने के बावजूद एक बड़ी तादाद में बने हुए ये फ्लैट बिकने में नहीं आ रहे।
आलम यह है कि डीडीए पर 17 हजार करोड़ की देनदारी (31 मार्च 2025 तक 16,987.98 करोड़) हो गई है जबकि 34 हजार से अधिक पुराने फ्लैट बिकने में नहीं आ रहे। हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद बलवंत बासवंत वानखडे द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई।
इसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने डीडीए के 34,052 फ्लैट बिक नहीं पा रहे। इनमें से 31,487 फ्लैट अकेले नरेला में हैं। नरेला में डीडीए ने कुल 62,801 फ्लैट बनाए। लेकिन अभी तक 31,314 ही आवंटित हो पाए हैं। करीब 50 प्रतिशत (31,487) फ्लैट नहीं बिके पाए। इसकी मुख्य वजह मेट्रो नेटवर्क न होना और सुरक्षा संबंधी मुद्दे बताए जा रहे हैं।
नरेला के अलावा कुछ कुछ फ्लैट दिल्ली के अन्य इलाकों में भी बिना बिके हैं। यह फ्लैट विभिन्न श्रेणियों वाले हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस, वन बीएचके, एलआइजी, एमआइजी और एचआइजी फ्लैट भी शामिल हैं।
इन फ्लैटों को बेचने के लिए बीते कुछ सालों के दौरान डीडीए ने अनेक प्रयास किए। लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली। नरेला में तो डीडीए ने कई स्कीमें भी लांच की, फ्लैटों की खरीद पर छूट दी, कनेक्टिविटी में सुधार किया, डीएमआरसी को नरेला तक मेट्रो के विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद की और विशेष आवासीय योजना भी शुरू कीं।
इसके बावजूद नरेला में काफी संख्या में फ्लैट बिना बिके हैं। हालांकि डीडीए के मुताबिक 2025-26 में आ रही कुछ नई आवासीय योजनाओं में फ्लैटों का यह बैकलाक कम होने की उम्मीद है।
डीडीए की नई आवासीय योजनाएं
हाल ही में डीडीए कड़कड़डूमा में टावरिंग हाइट्स योजना लाया है। इस योजना में कुल 1026 फ्लैट शामिल हैं। यह सभी फ्लैट्स 2बीएचके हैं। कर्मयोगी आवास योजना में डीडीए ने नरेला के ही 1168 फ़्लैट रखे हैं। जन साधारण आवास योजना भी लांच कर दी गई है, इसमें भी नरेला के फ्लैट शामिल हैं। इसी माह इनके लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी।
|जगह
|ईडब्ल्यूएस
(EWS)
|एचआईजी
(HIG)
|एलआईजी
(LIG)
|एमआईजी
(MIG)
|कुल
|नरेला
|3,395
|1,125
|24,712
|2,255
|31,487
|कड़कड़डूमा
|498
|-
|-
|1,026
|1,524
|लोकनायक जयप्रकाश
|-
|-
|62
|160
|222
|सिरसपुर
|44
|-
|443
|-
|487
|द्वारका
|39
|-
|3
|24
|70
|नसीरपुर
|44
|-
|-
|-
|44
|आजादपुर
|66
|-
|-
|-
|66
|जसौला
|16
|-
|-
|-
|16
|रोहिणी
|50
|-
|27
|30
|112
|अशोक पहाड़ी
|-
|-
|14
|9
|23
|कुल योग
|4,136
|1,141
|25,261
|3,504
|34,052
नोट - एसएफएस कैटेगिरी में कुल 10 फ्लैट, जिनमें चार द्वारका, एक वसंत कुंज और पांच रोहिणी में हैं।
तीन सालों में फिर डीडीए फ्लैटों की बिक्री (20 नवंबर 2025 तक की स्थिति)
-2019-20 से 2021-22 तक बिके फ्लैट - 6423
-2022-23 से 2024-25 में बिके फ्लैट - 20,247
- फ्लैटों की बिक्री में हुआ इजाफ - 214 प्रतिशत
(स्रोत : लोकनिवास)
यह भी पढ़ें- 'दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को मिले कड़ी सजा', सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।