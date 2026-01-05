DDA की जनता आवास योजना में EWS फ्लैट्स लेने का मौका, एक महीने तक चलेगा रजिस्ट्रेशन; 13 फरवरी को ड्रॉ
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की जनता आवास योजना के लिए लोग सात जनवरी से सात फरवरी तक पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के तहत डीडीए कुल 144 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए पंजीकरण शुरू करेगा।
इसमें पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये है। लोग डीडीए की वेबसाइट https://eservices.dda.org.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डीडीए द्वारा इन फ्लैटों का आवंटन 13 फरवरी को कंप्यूटर आधारित ड्राॅ के जरिए किया जाएगा। इसमें द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास 82 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और 62 ईडब्ल्यूएस फ्लैट छतरपुर मेन रोड चांदन होला गांव में हैं।
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि दोनों जगहों पर ये फ्लैट डीडीए के लिए निजी बिल्डरों ने बनाए हैं। द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास बने फ्लैटों का साइज 29.246 से 30.688 वर्ग मीटर है।
इन फ्लैटों की कीमत 12.63 से 13.24 लाख रुपये तक हैं। छत्तरपुर मेन रोड पर बने फ्लैटों का साइज 45.575 से 48.249 वर्ग मीटर तक है। यह फ्लैट 23.05 से 24.37 लाख रुपये तक के हैं।
