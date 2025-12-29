Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में सड़क सुधार से अछूता रह गया डाबरी-गुड़गांव रोड, गड्ढे बढ़ा रहे लोगों की परेशानी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:52 AM (IST)

    दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद डाबरी-गुड़गांव रोड गड्ढों से भरा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। यह व्यस्त मार्ग दिल्ली के कई महत्वपूर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    डाबरी-गुड़गांव रोड पर जगह जगह टूटी है सड़क बन गए गड्ढे। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा पूरी राजधानी को गड्ढा मुक्त बनाने के बड़े-बड़े दावों के बीच डाबरी-गुड़गांव रोड सड़क सुधार अभियान और पीडब्ल्यूडी की सक्रियता के दावों से पूरी तरह अछूता रह गया है। स्थिति यह है कि इस व्यस्त सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे यहां का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं है।डाबरी-गुड़गांव रोड दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवासीय केंद्रों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है।

    यह डाबरी, पालम, सागरपुर और द्वारका जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे गुरुग्राम (हरियाणा) और आइजीआइ एयरपोर्ट से जोड़ता है। इसके अलावा, जनकपुरी, उत्तम नगर और दिल्ली कैंट की ओर जाने वाले हजारों यात्री रोजाना इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।इस मार्ग की अनदेखी न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है, बल्कि राजधानी की छवि को भी धूमिल कर रही है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क की उचित मरम्मत नहीं की गई, तो वे विरोध प्रदर्शन को मजबूर होंगे।

    हैरानी की बात यह है कि सड़क की मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। गड्ढों को तकनीकी रूप से डामर से भरने के बजाय, उनमें ईंट-पत्थरों का मलबा और कूड़ा डाल दिया गया है। जब तेज रफ्तार वाहन इन गड्ढों के ऊपर से गुजरते हैं, तो यह मलबा सड़क पर बिखर जाता है और हवा में धूल का गुबार छा जाता है। इससे न केवल अस्थमा और आंखों की बीमारी का खतरा बढ़ गया है, बल्कि फिसलन के कारण दोपहिया वाहन चालक लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़क के गड्ढों में डामर की जगह मलबा डाल दिया है। जब गाड़ियां गुजरती हैं, तो धूल से सांस लेना मुश्किल हो जाता है।



    -

    छोटे लाल, राहगीर

    गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। सरकार का अभियान इस सड़क तक पहुंचते-पहुंचते शायद दम तोड़ गया, हम बहुत परेशान हैं।


    -

    बंटी, राहगीर