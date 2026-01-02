Language
    Delhi Cyber Crime: टेलीग्राम पर टास्क जॉब का लालच, युवक से 3.90 लाख की साइबर ठगी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:44 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले के डाबरी थाना इलाके में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से बड़े मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने एक युवक से 3.90 लाख रुपये की ठगी की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शिकायतकर्ता शिवम ने अपनी शिकायत में बताया कि ठगों ने सबसे पहले टेलीग्राम के ज़रिए उससे संपर्क किया। उसे ऑनलाइन टास्क-बेस्ड नौकरी का ऑफर दिया गया। ठगों ने उसे भरोसा दिलाया कि काम बहुत आसान और रिस्क-फ्री है। ठगों ने उसे मुख्य रूप से इस वादे से लुभाया कि वह जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही ज्यादा होगा।

    इसके अलावा, पीड़ित को वीक्स नाम की एक वेबसाइट पर रजिस्टर किया गया। शुरुआत में, उसे स्क्रीन पर छोटे इन्वेस्टमेंट पर अच्छा प्रॉफिट दिखाया गया। इन प्रॉफिट से लुभाकर, शिवम ने ज़्यादा कमाने की कोशिश में कई किस्तों में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ठगों ने उससे अलग-अलग बैंक अकाउंट और UPI ID में 3.90 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए।

    जब उसने अपने जमा किए गए पैसे और दिखाए गए कथित प्रॉफिट निकालने की कोशिश की, तो वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। जब शिवम ने टेलीग्राम पर अपने हैंडलर्स से संपर्क किया, तो उन्होंने और पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से मना किया, तो ठगों ने उससे बात करना बंद कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है।
    डाबरी थाने ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पीड़ित द्वारा दिए गए संदिग्ध बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच कर रही है। पूरे मनी ट्रेल का भी पता लगाया जा रहा है।