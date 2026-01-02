नए साल पर खचाखच भरे दिल्ली के पर्यटन स्थल, एंट्री गेट करने पड़े बंद; लाल किला के पास कैसा था हाल?

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में साल के पहले दिन पर्यटन स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोटस टेंपल, कुतुब मीनार, हुमांयू का मकबरा, लाल किला, इंडिया गेट आदि जगहों पर सुबह से ही परिवार और दोस्तों के साथ लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंचने लगे थे।

वहीं, दोपहर तक ज्यादातर पर्यटक स्थलों पर खासी भीड़ जुट गई। सभी जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती रही।

शीतलहर और कोहरा भी नए साल के जश्न को लेकर लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सका। प्रमुख पर्यटन स्थल और पार्क दिनभर पर्यटकों से गुलजार रहे। कई जगहों पर पर्यटन स्थलों के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को प्रवेश द्वार बंद कर आवाजाही रोकनी पड़ी। लोटस टेंपल में पर्यटक भारी संख्या में जुटे थे।

दोपहर तक लोटस टेंपल के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ बढ़ गई। हालात देखते हुए करीब डेढ़ बजे प्रवेश बंद कर दिया गया। करीब आधे घंटे बाद भीड़ कम होने पर लोगों को दोबारा प्रवेश दिया गया। उधर, हुमांयू के मकबरे में भी यही हालात देखने को मिले। सुबह से ही यहां लोग पहुंचने लगे थे। खचाखच भीड़ होने पर शाम करीब चार बजे बाहरी प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। कुछ मिनट के बाद धीरे-धीरे लोगों को भीतर जाने की इजाजत दी गई।

लाल किला, इंडिया गेट, चिड़ियाघर रहे गुलजार लाल किला परिसर में सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वारों की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीमें भी तैनात रहीं। ठंड के बावजूद यमुना नदी और पुराने किले में नौका विहार का आनंद लेने के लिए सैलानियों भारी थी।

वहीं, इंडिया गेट पर पिकनिक मनाने के लिए खासी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली चिड़ियाघर में भी खासी संख्या में लोग परिवार सहित पहुंचे। चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर करीब 25,111 पर्यटक पहुंचे थे। जंतर-मंतर पर 1144 लोगों ने शाम तक पहुंचकर नया साल मनाया।