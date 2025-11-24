Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

    By VINEET TRIPATHIEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मिशेल ने भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन घोषित करने की मांग की है। अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2026 को होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली हाईकोर्ट की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को भारतीय संसद द्वारा बनाए गए प्रत्यर्पण अधिनियम के अधीन घोषित करने की मांग वाली अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए), केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्तियां दर्ज करा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जनवरी, 2026 को होगी।

    यह भी पढ़ें- अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल को झटका, प्रत्यर्पण के विरोध में याचिका दिल्ली HC से खारिज 

    यह भी पढ़ें- Agusta Westland Scam Case: क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा रिपोर्ट लापता, कोर्ट ने कहा- गंभीर चिंता का विषय

    यह भी पढ़ें- क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी जांच रिपोर्ट

    यह भी पढ़ें- 'क्रिश्चियन मिशेल की सुरक्षा पर जांच संबंधी फाइल करें पेश', दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को दिए आदेश

    यह भी पढ़ें- 'आपको पता बताने में समस्या क्या है', अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ब्रिटिश नागरिक की याचिका खारिज

    यह भी पढ़ें- AgustaWestland Case: 'भारत में मेरी जमानत देने वाला कोई नहीं', जेल में बंद क्रिश्चियन मिशेल का छलका दर्द