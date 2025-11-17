अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल को झटका, प्रत्यर्पण के विरोध में याचिका दिल्ली HC से खारिज 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1999 में हुई भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती देने वाली अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाॅप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया।

