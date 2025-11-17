'ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था', आर्मी चीफ की पाकिस्तान को खुली चेतावनी; दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद सेना है तैयार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और उसके सहारे चल रहे आतंकी संगठनों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की हाल की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर थी और देश हर बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेना प्रमुख ने सोमवार को चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा कि भारत आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वालों से एक ही तरह से निपटेगा। उन्होंने कहा, "जब कोई देश राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो यह भारत की प्रगति में बाधा बनता है। ऐसे में कार्रवाई करना हमारी मजबूरी होती है।"

जनरल द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी जनरल द्विवेदी ने दोहराया कि भारत का रुथ साफ है टॉक्स और टेरर साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन जो देश या संगठन आतंक को बढ़ावा देंगे उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा।

सेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे में पूरा हुआ और इससे भारत की क्षमता साफ दिखती है। उन्होंने कहा, "अगर पाकिस्तान फिर मौका देगा तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देशों के साथ जिम्मेदारी से कैसे व्यवहार किया जाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि आज की लड़ाइयां मल्टी-डोमेन होती हैं और लंबे समय तक चल सकती हैं, इसलिए सेना हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहती है।

कब बढ़ा भारत-पाकिस्तान में तनाव ? बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव 22 अप्रैल को पाकिस्तान-समर्थित पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में कई आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया था।