दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 250 से अधिक CCTV कैमरे खंगालने के बाद पकड़ाया चोर

जागरण संवाददाता, पश्चिम दिल्ली। दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हरि नगर पुलिस स्टेशन ने इलाके में आतंक मचाने वाले एक कुख्यात चेन स्नैचर को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 55 ग्राम वजन की आठ सोने की चेन बरामद की हैं।

डीसीपी डी शरद भास्कर के निर्देश पर बनाई गई स्पेशल टीम ने यह ऑपरेशन किया। टीम ने आरोपी को ट्रैक करने के लिए इलाके के 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का एनालिसिस किया और उसकी हरकतों का एक डिटेल्ड मैप बनाया। 22 दिसंबर को, पक्की जानकारी मिलने पर, पुलिस ने हरि नगर के झील पार्क के पास जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी अपने स्कूटर पर आया, मुखबिर ने उसे पहचान लिया।

पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गणेश नगर, तिलक नगर के रहने वाले गौरव विज के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान, आरोपी के पास से न सिर्फ सोने की चेन बरामद हुईं, बल्कि उन्हें काटने और पिघलाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले। वह पकड़े जाने से बचने के लिए चेन की पहचान मिटाने के लिए उन्हें तुरंत पिघला देता था। पुलिस ने मौके से पिघला हुआ सोना और अपराधों में इस्तेमाल किया गया स्कूटर भी जब्त किया।