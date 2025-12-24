Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भवन क्लोजर रिपोर्ट के बदले दो लाख की रिश्वत, सीबीआई ने नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर व बेलदार को दबोचा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    दिल्ली में सीबीआई ने नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर और बेलदार को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी भवन क्लोजर रिपोर्ट के बदल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीबीआई ने दो लाख रुपये रिश्वत लेते नगर निगम, शाहदरा साउथ जोन में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर आशीष सिवाच व बेलदार महेश कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई का कहना है कि दोनों के बारे में काफी समय से यमुनापार में भवन निर्माण करने वाले लोगों से उगाही करने की शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल एक पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने दोनों को 22 दिसंबर को ईस्ट आजाद नगर से गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीआई का कहना है कि बीते दिनों एक व्यक्ति की शिकायत पर शाहदरा साउथ ज़ोन के इन दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपितों ने शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी, ताकि उनके द्वारा बुक की गई शिकायतकर्ता की बिल्डिंग के संबंध में क्लोजर रिपोर्ट तैयार की जा सके। साक्ष्य जुटाने के बाद सीबीआई ने दोनों को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया।

    कुुछ दिन पहले पीड़ित ने पहले पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से शिकायत कर बताया था कि नगर निगम के एक असिस्टेंट इंजीनियर व बेलदार उनसे दो लाख रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। इसपर उन्होंने पीड़ित को अपने साथ सीबीआई मुख्यालय लेजाकर शिकायत दर्ज करवा दी थी। पिछले कुछ वर्षों में पूर्व मेयर यमुनापार के लोगों से रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई से नगर निगम के दस से अधिक अधिकारियों को गिरफ्तार करवा चूके हैं।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में घायलों को हर संभव मदद करेगी पुलिस, मिलेंगी ये सुविधाएं