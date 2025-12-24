दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में घायलों को हर संभव मदद करेगी पुलिस, मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लाल किले के पास हुए बम धमाके को एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। रोहतास नगर के रहने वाले दो दोस्त अंकुश शर्मा और रोहित कौशिक भी इस धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बुधवार को शाहदरा ज़िला मजिस्ट्रेट एसएस परिहार, जिला विकास समिति के चेयरमैन जितेंद्र महाजन और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट तपन झा घायलों से उनके घर मिलने गए।

अधिकारियों ने उनका हालचाल पूछा और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। घटना के करीब सवा महीने बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रशासन को लिखित में बताया कि घायल हुए दो लोग शाहदरा ज़िले के रहने वाले हैं। घायलों ने बताया कि पैरों में चोट लगने की वजह से उन्हें व्हीलचेयर की ज़रूरत है। उन्हें अस्पताल जाने में बहुत दिक्कत होती है, जहाँ उन्हें घंटों लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है। उनका इलाज एम्स और IHBAS में चल रहा है। चोटों की वजह से वे बेरोज़गार हो गए हैं और उन्हें नौकरी की जरूरत है।

उन्हें अभी तक सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। इस मामले में डीएम एसएस परिहार ने कहा कि जैसे ही शाहदरा ज़िला प्रशासन को घायलों के बारे में जानकारी मिली, वे उनसे मिलने गए। वे एक रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को भेज रहे हैं। घायलों को जल्द ही मुआवजा मिलेगा। डीएम एसएस परिहार ने यह भी कहा कि जब भी घायल अस्पताल जाएँगे, दिल्ली पुलिस के जवान उनके साथ रहेंगे। उन्हें बिना लाइन में लगे इलाज मिलेगा।