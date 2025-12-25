'अटल जी ने तीन राज्य बनाए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आप भी...', अपने खून से लिखा PM Modi को पत्र

जागराण संवाददाता, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रक्त से पत्र लिखकर भेजा है। साथ ही चेतावनी दी कि जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो वे बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे।

जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन महाधरना का आयोजन किया गया, जहां छोटे राज्यों के पैरोकार जुटे और बुंदेलखंड के साथ ही पूर्वांचल, मिथिला, सीमाचंल-कोसी, महाकौशल, सौराष्ट्र-कच्छ समेत अन्य नए राज्यों के गठन पर जोर दिया। धरना प्रदर्शन में पूर्वांचल राज्य जनांदोलन, पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त व बुंदेलखंड उत्सव समिति के लोग भी शामिल रहे।

वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उसे अति आवश्यक बताया। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के अध्यक्ष इंजीनियर प्रवीण पांडेय समेत अन्य समर्थकों ने प्रधानमंत्री को अपने रक्त से लिखा पत्र भेजा। प्रवीण पांडेय ने कहा कि वर्ष 2014 में झांसी की रैली में प्रधानमंत्री ने पृथक बुंदेलखंड का वादा किया था, हम उसकी याद दिलाने आए हैं।