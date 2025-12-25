Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदूषण मुद्दे पर झूठा प्रचार करने को लेकर भाजपा हमलावर, बोली—एलजी के पत्र से बिलबिलाई ‘आप’

    By Nihal Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को उनकी सरकार का आईना दिखाया है, जिससे आप पार्टी के नेत ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को एक विस्तृत पत्र के माध्यम से दिल्ली की वर्तमान सरकार के विरूद्ध प्रदूषण को लेकर झूठा प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को उनकी दस साल की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का आईना दिखाने से पूरी 'आप' पार्टी के नेता बिलबिला गये हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आप नेता सौरभ भारद्वाज ने खुद को चुनाव हारते ही बेरोज़गार नेता घोषित कर दिया था और अब वह इंटरनेट मीडिया पर रीलें डाल कर लाइकस एवं उनके माध्यम से पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं।

    असल में सौरभ भारद्वाज जानते हैं की भाजपा उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नही करने वाली अतः वह झूठ फरेब फैला कर अपने को मीडिया एवं इंटरनेट मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानिए अपने इलाके का AQI