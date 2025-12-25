प्रदूषण मुद्दे पर झूठा प्रचार करने को लेकर भाजपा हमलावर, बोली—एलजी के पत्र से बिलबिलाई ‘आप’

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को एक विस्तृत पत्र के माध्यम से दिल्ली की वर्तमान सरकार के विरूद्ध प्रदूषण को लेकर झूठा प्रचार कर रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को उनकी दस साल की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का आईना दिखाने से पूरी 'आप' पार्टी के नेता बिलबिला गये हैं।

