बिहार चुनाव को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से इन सेवाओं पर लगी रोक 

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान देने के लिए घर जाने वालों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लग रही है। इस कारण पिछले दिनों नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर पिछले दिनों प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के कई प्लेटफार्म पर पार्सल सेवा प्रतिबंधित कर दी गई है।

छठ के बाद भी पूर्व दिशा की ट्रेनों में जगह नहीं है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस कारण नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।