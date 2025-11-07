Language
    बिहार चुनाव को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन से इन सेवाओं पर लगी रोक 

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    बिहार चुनाव में मतदान के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार स्टेशन के कुछ प्लेटफार्मों पर पार्सल सेवा रोक दी है। छठ के बाद भी ट्रेनों में जगह नहीं है। यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और भीड़ प्रबंधन के उपाय किए जा रहे हैं। पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाएं इस प्रतिबंध से मुक्त हैं।

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के कई प्लेटफार्म पर पार्सल सेवा प्रतिबंधित कर दी गई है।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान देने के लिए घर जाने वालों की रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लग रही है। इस कारण पिछले दिनों नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर पिछले दिनों प्लेटफार्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई थी। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल के कई प्लेटफार्म पर पार्सल सेवा प्रतिबंधित कर दी गई है।

    छठ के बाद भी पूर्व दिशा की ट्रेनों में जगह नहीं है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के कई लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस कारण नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर भी भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 12 से 16 और आनन्द विहार टर्मिनल के प्लेटफार्म नंबर दो और तीन से पूर्व दिशा की अधिक ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए इन प्लेटफार्म पर पार्सल से संबंधित सेवा रोक दी गई है। पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिकाओं को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।

