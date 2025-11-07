Language
    दिल्ली में BJP सरकार आने के बाद बढ़े बिजली उपभोक्ता, सब्सिडी योजनाओं का जमकर लुत्फ उठा रहे लोग

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिससे उन्हें बिजली बिल में राहत मिल रही है। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और सब्सिडी योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों में खुशी की लहर है और वे सरकार की नीतियों की सराहना कर रहे हैं।

    दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या इस साल पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बढ़ी है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या इस साल पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बढ़ी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा मुफ्त बिजली था। इसके नेता चुनाव प्रचार के दौरान दावा करते थे कि भाजपा सत्ता में आने के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली योजना को खत्म कर देगी।

    इस योजना के तहत, 200 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। 201-400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अक्टूबर में शून्य राशि का बिजली बिल पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 26,59,447 थी। इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 49,64,036 थी, जिनमें 23,04,590 उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी गई थी।

    अक्टूबर 2024 में, इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 47,79,071 थी, जिनमें 24,64,762 मुफ्त बिजली पाने वाले और 23,14,308 उपभोक्ता आधी बिल राशि का भुगतान करने वाले थे। दिल्ली में फरवरी में भाजपा की सरकार बनी थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 56,80,548, मार्च में 54,43,742, अप्रैल में 55,72,476, मई में 47,27,198, जून में 40,95,699, जुलाई में 40,17,074, अगस्त में 40,17,074 और सितंबर में 40,17,074 थी।

    शून्य राशि बिल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या सितम्बर में 21,95,989, अगस्त में 19,31,356, जुलाई में 18,26,223, जून में 19,73,426, मई में 24,83,959, अप्रैल में 36,95,975, मार्च में 43,73,629 तथा फरवरी में 43,86,631 थी। 2024 में 8 महीनों के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या फरवरी में 49,83,620, मार्च में 52,81,809, अप्रैल में 52,95,627, मई में 45,41,151, जून में 34,27,615, जुलाई में 36,44,598, अगस्त में 38,33,568, सितंबर में 44,76,175 और अक्टूबर में 47,79,071 थी।

    2024 में इन्हीं 8 महीनों में जीरो बिजली बिल पाने वाले लाभार्थियों की संख्या फरवरी में 35,85,328, मार्च में 42,38,244, अप्रैल में 36,25,929, मार्च में 24,32,373, जून में 16,51,361, जुलाई में 16,49,846, अगस्त में 16,81,701, सितंबर में 21,41,495 और अक्टूबर में 24,64,762 थी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों की संख्या मौसमी बदलावों और खपत के पैटर्न के आधार पर मासिक रूप से बदलती रहती है।

    दिल्ली में 60 लाख घरेलू उपभोक्ता

    दिल्ली में लगभग 60 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। भाजपा सरकार के 2025-26 के वार्षिक बजट में बिजली विभाग के लिए 3,843 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें 3,600 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अप्रैल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दी थी।

