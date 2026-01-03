Language
    दिल्ली के आजादपुर में बदमाशों का तांडव, दर्जनभर से अधिक वाहन तोड़े; चाकू लहराते हुए फरार

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:45 AM (IST)

    आजादपुर में सुबह 6 बजे नशे में धुत बदमाशों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने सड़क पर खड़ी एक दर्जन से अधिक दोपहिया वाहनों को गिराकर क्षतिग्रस्त कर दिया। चा ...और पढ़ें

    आजादपुर इलाके में सुबह 6 बजे नशे में धुत नकाबपोश बदमाशों ने खूब हंगामा किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर इलाके में नशे में धुत बदमाशों ने खूब हंगामा किया। सुबह 6 बजे उन्होंने सड़क पर खड़ी एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया गाड़ियों को गिरा दिया और नुकसान पहुंचाया।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाश बहुत ज़्यादा नशे में थे। नकाबपोश बदमाशों ने अपनी कमर में चाकू रखे हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया।

    बदमाशों ने शादी नगर रेलवे स्टेशन से लेकर मदर डेयरी तक गाड़ियां गिराईं। इसके बाद वे एक स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

    पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

