दिल्ली के आजादपुर में बदमाशों का तांडव, दर्जनभर से अधिक वाहन तोड़े; चाकू लहराते हुए फरार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर इलाके में नशे में धुत बदमाशों ने खूब हंगामा किया। सुबह 6 बजे उन्होंने सड़क पर खड़ी एक दर्जन से ज्यादा दोपहिया गाड़ियों को गिरा दिया और नुकसान पहुंचाया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बदमाश बहुत ज़्यादा नशे में थे। नकाबपोश बदमाशों ने अपनी कमर में चाकू रखे हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया।

बदमाशों ने शादी नगर रेलवे स्टेशन से लेकर मदर डेयरी तक गाड़ियां गिराईं। इसके बाद वे एक स्कूटर पर बैठकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने CCTV फुटेज जब्त कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

