बाहरी दिल्ली में शुरू हुईं 12 अटल कैंटीनों में उमड़ी भीड़, पांच रुपए में घर जैसा खाना पाकर खुश हुए लोग
दिल्ली में 12 अटल कैंटीन शुरू होने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन कैंटीनों में लोगों को मात्र पांच रुपए में घर जैसा खाना मिल रहा है, जिससे
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 12 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। पहले दिन लोगों ने कैंटीन में मात्र पांच रुपये में भरपेट भोजन किया। लोगों ने भोजन के स्वाद और गुणवत्ता प्रशंसा की और कहा, पांच रुपये में घर जैसा भोजन खाकर संतुष्टि मिली है।
अटल कैंटीन की शुरुआत से जरूरमंद लोगों की जरूरत पूरी हुई है, यह अच्छी बात है। बस, सरकार से एक ही अनुरोध है कि भोजन के स्वाद, गुणवत्ता ऐसी ही बनी रहे। मंगोलपुरी, नरेला, बवाना, बादली, आदर्श नगर, शालीमार बाग, वजीरपुर, तिमारपुर व शकूर बस्ती में 12 अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया।
बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भोजन किया। सुबह और शाम, दोनाें समय बड़ी संख्या में लोग अटल कैंटीन पहुंचे।
बाहरी दिल्ली क्षेत्र में इन 12 जगहों पर खुली कैंटीन
- एन-ब्लाक, मंगोलपुरी
- जी-ब्लाक, नजदीक बीवीके, मंगोलपुरी
- सेक्टर ए-6, पाकेट 11, नरेला
- बी-ब्लाक, होलंबी कलां, नरेला
- सी-ब्लाक, शाहबाद (दौलतपुर) डेरी
- ए-ब्लाक, एसआरएस बवाना
- संजय कैंप, बादली
- जी-ब्लाक कलस्टर, जहांगीरपुरी, आजादपुर
- एए ब्लाक, केला गोदाम रोड, शालीमार बाग
- सी-35, जेएससी, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र
- 3594-3608/XII, शापिंग कांप्लेक्स के सामने, कटरा मीनाबाग, मलकागंज, तिमारपुर
- जेजे कलस्टर, संजय बस्ती, तिमारपुर
क्या बोले लोग
पांच रुपये में भरपेट भोजन मिल गया...और क्या चाहिए। मजा आ गया। मैं राजमिस्त्री के साथ सहयोगी के रूप में काम करता हूं। सुबह जल्दी घर से निकलते है और शाम को देरी से घर पहुंचते हैं। ऐसे में खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। मेरे जैसे लोगों को इस कैंटीन की जरूरत थी।
हरिसिंह, शाहबाद डेरी
मैं घरों में साफ-सफाई का काम करती हूं। सुबह बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाती। यहां कैंटीन में हमारे बच्चों के साथ भोजन मिलेगा, वह भी पांच रुपये में। यह अच्छी पहल है।
कौशल्या, शहाबाद डेरी
इस क्षेत्र में अधिकतर कम आय वर्ग के लोग रहते हैं। जो बाहर का महंगा खाना खरीद कर नहीं खा सकते। यहां केवल पांच रुपये भरपेट भोजन कर सकेंगे। आज कैंटीन में भोजन किया, मजा आ गया। घर में बने भोजन जैसा स्वाद था। इस स्वाद व गुणवत्ता को बनाए रखे, सरकार से यह अनुरोध है।
विमला देवी, शाहबाद डेरी
मैं मजदूरी करता हूं और हमारा वेतन इतना नहीं है कि हम बाहर से खाना खरीद कर खा सके। कैंटीन में काफी सस्ता और भरपेट भोजन मिलेगा। यह सरकार का अच्छा काम है।
रणबीर सिंह, शाहबाद डेरी
