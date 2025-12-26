बाहरी दिल्ली में शुरू हुईं 12 अटल कैंटीनों में उमड़ी भीड़, पांच रुपए में घर जैसा खाना पाकर खुश हुए लोग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में बृहस्पतिवार को 12 स्थानों पर अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। पहले दिन लोगों ने कैंटीन में मात्र पांच रुपये में भरपेट भोजन किया। लोगों ने भोजन के स्वाद और गुणवत्ता प्रशंसा की और कहा, पांच रुपये में घर जैसा भोजन खाकर संतुष्टि मिली है।

