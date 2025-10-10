सफर में बीमार पड़ने पर सुलभ हाेगा इलाज, ट्रक ड्राइवरों के लिए 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च
अपोलो टायर्स ने ट्रक ड्राइवरों के लिए 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च किया है। यह एप ड्राइवरों को वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टरों से सीधे जुड़ने और चिकित्सा सलाह लेने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह उन्हें आस-पास के स्वास्थ्य केंद्रों का पता लगाने में भी मदद करेगा। एक शोध में पाया गया है कि 74% ट्रक ड्राइवर डिजिटल स्वास्थ्य सहायता चाहते हैं, इसलिए यह एप उनके लिए बहुत उपयोगी होगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ते ट्रक, शहरों तक अनाज और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इन ट्रकों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं।
हाईवे पर अस्पतालों और तत्काल मदद की कमी उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। इसी समस्या को समझते हुए, अपोलो टायर्स ने अपनी हेल्थकेयर पहल के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च किया है, जो ट्रक ड्राइवरों के लिए एक डिजिटल वरदान साबित होगा।
यह एप ट्रक ड्राइवरों को सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकों से सीधा संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे वे तत्काल चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय पर इलाज और मार्गदर्शन सुनिश्चित होगा।
इसके अतिरिक्त, 'स्वास्थ्य सारथी' एप की मदद से ड्राइवर अपने मार्ग में पड़ने वाले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों का भी पता लगा सकेंगे, जो आपात स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण होगा।
अपोलो टायर्स के चीफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर राजीव कुमार सिन्हा और इंडिया, सार्क एवं साउथ-ईस्ट एशिया के कॉमर्शियल वाइस प्रेसिडेंट राजेश दहिया ने इस पहल के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि एक हालिया शोध में सामने आया है कि 74 प्रतिशत ट्रक ड्राइवर अपनी यात्राओं के दौरान डिजिटल स्वास्थ्य सहायता की इच्छा रखते हैं। यह आंकड़ा इस एप की प्रासंगिकता को दर्शाता है, खासकर जब 74 प्रतिशत ड्राइवर अब स्मार्टफोन का उपयोग भी करते हैं।
'स्वास्थ्य सारथी' एप इस बड़े समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा।
