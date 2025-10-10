सफर में बीमार पड़ने पर सुलभ हाेगा इलाज, ट्रक ड्राइवरों के लिए 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ते ट्रक, शहरों तक अनाज और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इन ट्रकों को चलाने वाले ड्राइवर अक्सर लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं।

हाईवे पर अस्पतालों और तत्काल मदद की कमी उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। इसी समस्या को समझते हुए, अपोलो टायर्स ने अपनी हेल्थकेयर पहल के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'स्वास्थ्य सारथी' एप लॉन्च किया है, जो ट्रक ड्राइवरों के लिए एक डिजिटल वरदान साबित होगा।

यह एप ट्रक ड्राइवरों को सफर के दौरान अपने मोबाइल फोन से वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकों से सीधा संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे वे तत्काल चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय पर इलाज और मार्गदर्शन सुनिश्चित होगा।