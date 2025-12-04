एअर इंडिया पर अनुष्का शंकर का आरोप, उड़ान में उनका सितार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त; विमानन कंपनी ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पंडित रविशंकर की पुत्री तथा जानी मानी सितार वादक अनुष्का शंकर ने एअर इंडिया पर उनके सितार को गंभीर क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया है।इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने बताया कि एअर इंडिया की उड़ान में उनके सितार को गंभीर क्षति पहुंची है। वीडियो में सितार के निचले गोल हिस्से में लंबी और गहरी दरार साफ दिखाई दे रही है। अनुष्का ने कहा कि उनके सितार के साथ ऐसा पिछले करीब डेढ़ दशक में पहली बार हुआ है।

पीड़ा बयां करते हुए भावुक अंदाज में लिखा पीड़ा बयां करते हुए उन्होंने भावुक अंदाज में लिखा कि जिस देश का यह संगीत है, उसी देश की एयरलाइन ने ऐसा किया। एअर इंडिया को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, 'मेरे सितार की यह स्थिति देखकर मैं स्तब्ध और गहरी पीड़ा में हूं। यह दुखद इसलिए भी कि मैंने काफी समय बाद एअर इंडिया चुना था, फिर भी लगता है भारतीय वाद्ययंत्र भी उनके साथ सुरक्षित नहीं।'

एयर इंडिया ने जताया खेद अनुष्का के इस पोस्ट पर एअर इंडिया ने बृहस्पतिवार को बयान जारी कर कहा कि हम अपनी मेहमान के साथ हुई इस घटना से चिंतित हैं। हम वाद्ययंत्र के सांस्कृतिक और व्यक्तिगत महत्व को समझते हैं और हुई असुविधा पर गहरा खेद प्रकट करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज समेत पूरी जांच शुरू कर दी गई है। कई एजेंट और स्टेकहोल्डर इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए अभी क्षति का सटीक कारण पता नहीं चल सका है।