Air India की दुबई जा रही फ्लाइट में कॉकरोच को दी गई फांसी ! केबिन क्रू की लॉगबुक से हुआ सजा का खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एअर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ा एक पोस्ट शनिवार को अचानक वायरल होने लगा। पोस्ट में एअर इंडिया की दुबई जाने वाली उड़ान की केबिन क्रू का लाॅगबुक साझा किया गया था।

इसके अनुसार एअर इंडिया की दिल्ली से दुबई जाने वाली उड़ान में जिंदा काॅकरोच मिलने की घटना सामने आई है। यह काॅकरोच फ्लाइट में सवार एक यात्री को मिला था।

यात्री की ओर से की गई शिकायत को लॉगबुक में दर्ज करने के साथ उसे निवारण के लिए उठाए गए कदम की जानकारी भी केबिन क्रू को देनी होती है, बस केबिन क्रू की ओर से लॉगबुक में दर्ज कराया गया निवारण ही इस पोस्ट को वायरल कर रहा है।