हवा में पक्षी से टकराई एअर इंडिया की फ्लाइट, नागपुर से दिल्ली जा रही उड़ान रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागपुर से दिल्ली जा रहा एअर इंडिया का एक विमान 24 अक्टूबर को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पक्षी से टकराने के बाद नागपुर लौट आया। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

पक्षी के टकराने के बाद विमान सुरक्षित रूप से नागपुर वापस लौट आया और बाद में रखरखाव जांच के लिए उसे रोक दिया गया, जिसके कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। एअर इंडिया ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें एयर पोर्ट पर सहायता और भोजन उपलब्ध कराया गया।

हवा में पक्षी से टकराई एअर इंडिया की फ्लाइट एअर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "24 अक्टूबर को नागपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट AI466, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पक्षी से टकरा गई। पायलट ने एहतियात के तौर पर, मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, विमान के निरीक्षण के लिए नागपुर लौटने का फैसला किया।"