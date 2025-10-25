IRCTC Tour Package: रेलवे लाया दुबई-अबूधाबी घूमने का मौका, सिर्फ 5 दिन में इतने कम किराए में होगा लग्जरी टूर

नई दिल्ली। पर्यटन प्रेमियों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC Tour Package) एक शानदार अंतरराष्ट्रीय पैकेज लेकर आया है। इसका नाम 'डैजलिंग दुबई विद अबूधाबी एक्स कोच्चि' है। यह 5 दिन और 4 रात का पैकेज यात्रियों को दुबई और अबूधाबी की आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम दिखाने का अवसर देगा।

पैकेज की खास बातें यह टूर 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगा। यात्रा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर अरेबिया (Air Arabia) की उड़ान से होगी। यात्रियों को 30+10 किलोग्राम बैगेज की अनुमति दी जाएगी।