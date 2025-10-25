IRCTC Tour Package: रेलवे लाया दुबई-अबूधाबी घूमने का मौका, सिर्फ 5 दिन में इतने कम किराए में होगा लग्जरी टूर
आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) एक शानदार टूर पैकेज लाया है, जिसमें यात्री दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों का भ्रमण कर सकते हैं। यह 5 दिनों का लग्जरी टूर कम किराए में उपलब्ध है। इस पैकेज में बुर्ज खलीफा और शेख जायद मस्जिद जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा शामिल है। यात्रियों के लिए आरामदायक आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी की गई है।
नई दिल्ली। पर्यटन प्रेमियों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC Tour Package) एक शानदार अंतरराष्ट्रीय पैकेज लेकर आया है। इसका नाम 'डैजलिंग दुबई विद अबूधाबी एक्स कोच्चि' है। यह 5 दिन और 4 रात का पैकेज यात्रियों को दुबई और अबूधाबी की आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम दिखाने का अवसर देगा।
पैकेज की खास बातें
यह टूर 1 नवंबर 2025 से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगा। यात्रा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर अरेबिया (Air Arabia) की उड़ान से होगी। यात्रियों को 30+10 किलोग्राम बैगेज की अनुमति दी जाएगी।
पैकेज किराया
IRCTC ने इस टूर के लिए बेहद किफायती दरें तय की हैं।
|कैटेगरी
|प्रति व्यक्ति किराया
|सिंगल ऑक्यूपेंसी
|₹1,10,800
|डबल ऑक्यूपेंसी
|₹92,900
|ट्रिपल ऑक्यूपेंसी
|₹92,250
|बच्चा (बेड सहित, 2-11 वर्ष)
|₹88,500
|बच्चा (बिना बेड, 2-11 वर्ष)
|₹75,000
यह किराया हवाई टिकट, होटल में रुकने, खाना, वीजा, स्थानीय भ्रमण, बीमा और टैक्स सहित है।
आकर्षक पर्यटन स्थल
यात्रा के दौरान पर्यटक बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, मिरेकल गार्डन, ग्लोबल विलेज, दुबई एक्वेरियम, अबूधाबी की शेख ज़ायेद ग्रैंड मस्जिद, और धो क्रूज़ डिनर जैसी प्रसिद्ध जगहों का आनंद लेंगे। साथ ही रोमांचक डेजर्ट सफारी और पारंपरिक बेडुइन नाइट शो भी पैकेज में शामिल है।
टैक्स और शर्तें
फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार, ओवरसीज टूर पैकेज पर 5% TCS (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) लागू होगा, जो पैकेज दर में पहले से शामिल है। बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए यात्री आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि से संपर्क कर सकते हैं। जिसका पता सलीह आर्केड, कन्वेंट रोड, एर्नाकुलम है। फोन नंबर 0484-2382991 है।
सोर्स- IRCTC
