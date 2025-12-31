एअर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल, दिल्ली से भरेगा उड़ान; कई मायनों में है खास
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अपने बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल किया है। यह बोइंग द्वारा एयरलाइन के लिए विशेष रूप से डिजाइन ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल किया है। यह एयरलाइन का पहला लाइन-फिट विमान है, जिसे बोइंग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशेष जरूरतों के अनुसार डिजाइन और कॉन्फिगर किया है। यह विमान जनवरी से वाणिज्यिक सेवाओं में शामिल होगा।
एयरलाइन के अनुसार, यह विमान सिएटल स्थित बोइंग की फैक्ट्री से सीधे भारत लाया गया है और यह एअर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
नए विमान की खासियतें
- नए लाइन-फिट बोइंग 737-8 में यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए कई आधुनिक फीचर दिए गए हैं—
- आरामदायक कुशनिंग और बेहतर एर्गोनॉमिक डिजाइन वाली सीटें।
- पर्याप्त लेगरूम और हर सीट पर फास्ट-चार्जिंग पावर आउटलेट।
- गर्म ‘गौरमैर’ भोजन के लिए ऑनबोर्ड ओवन।
- बड़े ओवरहेड बिन।
- शांत केबिन माहौल और बोइंग का स्काई इंटीरियर, जिसमें सॉफ्ट मूड लाइटिंग शामिल है।
बेड़े का विस्तार
एअर इंडिया एक्सप्रेस अब टाटा समूह के तहत देश का सबसे बड़ा बोइंग ऑपरेटर बनकर उभरा है। एयरलाइन के बेड़े में अब 100 से अधिक विमान शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2025 में कंपनी चार A321neo, चार A320neo और तीन A320ceo विमान भी शामिल कर चुकी है।
एयरलाइन पुराने विमानों को भी नए मानकों के अनुसार अपग्रेड कर रही है। इसके तहत 50 बोइंग 737-8 विमानों को 189-सीटों के मानकीकृत कॉन्फिगरेशन में बदला जाएगा, जिनमें से दो विमानों का रेट्रोफिट पहले ही पूरा हो चुका है।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
