एअर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल, दिल्ली से भरेगा उड़ान; कई मायनों में है खास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एअर इंडिया एक्सप्रेस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने बेड़े में 51वां बोइंग 737-8 विमान शामिल किया है। यह एयरलाइन का पहला लाइन-फिट विमान है, जिसे बोइंग ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशेष जरूरतों के अनुसार डिजाइन और कॉन्फिगर किया है। यह विमान जनवरी से वाणिज्यिक सेवाओं में शामिल होगा।

