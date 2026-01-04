दिल्ली AIIMS जाने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर, रात की कतार खत्म; यहां मिलेगा OPD रजिस्ट्रेशन टोकन
एम्स दिल्ली ने मरीजों की सुविधा के लिए सीआरपीएफ के सहयोग से संचालित 'आश्रय' स्थल पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन टोकन देना शुरू किया है। इससे अस्पताल के बाहर रात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली अब मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सहयोग से संचालित ‘आश्रय’ स्थल में मरीजों को ओपीडी रजिस्ट्रेशन का टोकन उपलब्ध करा रहा है। दावा किया गया है कि इससे अस्पताल के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए रातभर कतार में खड़े रहने की परेशानी समाप्त हो गई है।
एम्स प्रशासन ने जानकारी दी है कि रात के समय एम्स परिसर के बाहर इंतजार कर रहे मरीजों और उनके स्वजन को इलेक्ट्रिक शटल बसों के जरिये आश्रय स्थल लाया जाता है। आश्रय स्थल पर उनकी रिपोर्टिंग के क्रम के आधार पर टोकन जारी किए जाते हैं। बताया गया कि टोकन का यही क्रम अगले दिन ओपीडी पंजीकरण में मान्य रहता है।
आश्रय स्थल पुख्ता सुविधा
एम्स प्रशासन का दावा है कि आश्रय स्थल में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए निश्शुल्क भोजन, कंबल और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की गई है। आश्रय स्थल आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक शटल की व्यवस्था की गई है।
विस्तार की तैयारी
एम्स प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि 250 लोगों की क्षमता वाला आश्रय स्थल फिलहाल पूरी तरह उपयोग में है। भविष्य में मांग और उपलब्ध स्थान के अनुसार इसके विस्तार की योजना तैयार की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।