    पहले पत्नी की हत्या फिर खुद भी उठाया खौफनाक कदम, सामने आई सुसाइड की वजह

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:40 PM (IST)

    दिल्ली के आनंद पर्वत में एक व्यक्ति ने झगड़े के दौरान अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचा ...और पढ़ें

    दिल्ली पुलिस। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में मध्य जिला के आनंद पर्वत थाना क्षेत्र में झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद भी फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

    मृतकों की शिनाख्त ज्योति और इसके पति जय प्रकाश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

    पुलिस ने बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद ज्योति और उसके पति जय प्रकाश का शव परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।

    पुलिस के मुताबिक, जय प्रकाश अपने परिवार के साथ नई बस्ती, आनंद पर्वत इलाके में रहता था। इसके परिवार में पत्नी ज्योति के अलावा नौ वर्षीय का एक बेटा है। करीब 12 साल पहले जय प्रकाश की शादी हुई थी। वह आनंद पर्वत की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। पिछले करीब 10 सालों से वह डिप्रेशन का शिकार था।

    बुधवार को छुट्टी होने की वजह से वह घर पर था। शाम के समय बेटा घर के पास ही ट्यूशन पढ़ने चला गया। घर में जय प्रकाश और उसकी पत्नी ही मौजूद थे। इस बीच किसी बात पर जय प्रकाश का ज्योति से झगड़ा हो गया। कहासुनी के दौरान उसने गुस्से में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में वह खुद भी पंखे से फंदे पर लटक गया।

    कुछ देर बाद पास में रहने वाला ज्योति का भाई वहां पहुंचा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो वह खुला नहीं। खिड़की से झांककर देखा गया तो अंदर जय प्रकाश फंदे पर लटका था और ज्योति जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसने फौरान मामले की सूचना पुलिस को दी।

    खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। बाद में जय प्रकाश और ज्योति को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि डिप्रेशन में जय प्रकाश ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।


    डिप्रेशन या किसी भी बड़ी समस्या में तुरंत करें कॉल-

    दिल्ली पुलिस - 011-27491106

    संकटग्रस्त महिलाएं - 1091

    स्पेशल सेल- 1093

    ई-मेल- 