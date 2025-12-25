Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद दो वांटेड गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:37 AM (IST)

    दिल्ली के नरेला में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग करने के बाद, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर तीन राउंडफायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। वहीं, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गए और पुलिस ने दोनों वांटेड को दबोच लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की। पांच खाली कारतूस भी जब्त किए गए। घायल आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है, जो दोनों नरेला के रहने वाले हैं। बताया कि ये दोनों आरोपी कई क्रिमिनल केस में शामिल हैं।