दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद दो वांटेड गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। दिल्ली के नरेला में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर तीन राउंडफायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। वहीं, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गए और पुलिस ने दोनों वांटेड को दबोच लिया।

पुलिस के अनुसार, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, दो मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की। पांच खाली कारतूस भी जब्त किए गए। घायल आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है, जो दोनों नरेला के रहने वाले हैं। बताया कि ये दोनों आरोपी कई क्रिमिनल केस में शामिल हैं।