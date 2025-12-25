दिल्ली के पॉश इलाके में फ्लैट से लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, युवती समेत तीन गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने पॉश इलाके में फ्लैट से हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवती समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। पाश एरिया साकेत के एक फ्लैट से 31 नवंबर को हुई चोरी बड़ी वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने जहांगीरपुरी से दो पेशेवर चोरों को पकड़ा है।
आरोपितों ने चुराया गया जेवर और कीमती सामान अमृतसर में किराए पर कमरा लेकर उसमें रख दिया था। कमरा दिलवाने में मदद करने वाली और चोरी की चेन खरीदने वाली युवती को अमृतसर से ही पकड़ा है। जांच जारी है।
