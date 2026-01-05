Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मजबूत होगी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था, गृह मंत्रालय ने 23 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:36 PM (IST)

    गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 23 अधिकारियों (15 आईएएस, 8 दानिक्स) के तबादले के आदेश जारी किए हैं। जल्द ही उपराज्यपाल की सहमति से इनकी नियुक्ति होगी। इनमे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गृह मंत्रालय ने 23 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में 23 शीर्ष अधिकारी आ रहे हैं। इनमें 15 आईएएस और आठ दानिक्स शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार में तैनात होने आ रहे इन अधिकारियों के आदेश जारी कर दिए हैं । जल्द ही उपराज्यपाल द्वारा सरकार की सहमति पर इनकी नियुक्ति की जाएगी।

    इस फैसले के बाद दिल्ली में पहले तैनात रहे कुछ अधिकारियों की वापसी होगी, जिससे सरकार को उनके अनुभव का फायदा भी हो सकता है। इस तबादला आदेश को रुटीन प्रक्रिया माना जा रहा है। मगर इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के सार हैं।

    गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जिस अधिकारियों को दिल्ली भेजा जा रहा है। उनमें वरिष्ठ अधिकारियों में लद्दाख से दिल्ली संजीव खिरवार, जम्मू और कश्मीर से दिल्ली संतोष डी वैद्य आ रहे हैं। वहीं पद्मा जायसवाल, यशपाल गर्ग, संजीव आहुजा, नीरज कुमार, सत्येंद्र सिंह दुरसावत, अमन गुप्ता, राहुल सिंह, सलोनी राय, अर्जुन शर्मा, हरि कालीकट, विशाखा यादव, अजहरुद्दीन जहीरूद्दीन कुरैशी व चेमला शिव गोपाल रेड्डी के नाम शामिल हैं।

    वहीं दानिक्स अधिकारियों में एमटी काम, सुनभ सिंह, आशीष जून, विक्रम सिंह, सपना प्रिया, जितेंद्र साेहल, अभिषेक गलिया व राहुल राठौर का नाम शामिल है। उधर कुछ अधिकारियों का दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए तबादला किया गया है।

    यह भी पढ़ें- नहीं बिक रहे DDA के 34 हजार फ्लैट्स, 17 हजार करोड़ की देनदारी आई; नरेला में सबसे ज्यादा खाली घर