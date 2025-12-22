1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार के मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित, 22 जनवरी को आएगा फैसला
दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े सज्जन कुमार के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत 22 जनवरी को अपना फैसला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को 1984 सिख विरोधी दंगे (1984 Anti Sikh Riots Case) से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार मुख्य आरोपी हैं।
अब कोर्ट इस पर 22 जनवरी को फैसला सुनाएगा। बता दें कि यह मामला इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा और हत्याओं से संबंधित है।
