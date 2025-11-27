Language
    1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर ने मांगी 21 दिन की पैरोल, हाई कोर्ट ने फैसला टाला

    By Vineet Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:34 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी बलवान खोखर की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। खोखर ने सामाजिक रिश्ते सुधारने के लिए पैरोल पर रिहाई की मांग की है, जिसे जेल अधिकारियों ने खारिज कर दिया था। अदालत ने सुनवाई 5 दिसंबर तक टाल दी है। 

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी बलवान खोखर की पैरोल याचिका पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी और उम्रकैद की सज़ा पाए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। खोखर ने सामाजिक रिश्ते फिर से बनाने के लिए पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने सुनवाई 5 दिसंबर तक टाल दी, और दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया। कोर्ट ने पहले सरकार और जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया था।

    दोषी बलवान ने जेल अधिकारियों के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उसकी पैरोल अर्जी खारिज कर दी गई थी, और उसकी रिहाई से इनकार को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बताया था।

    हालांकि, याचिका में, बलवान ने अपने परिवार के सदस्यों से फिर से मिलने और सामाजिक रिश्ते फिर से बनाने के लिए 21 दिन की पैरोल की मांग की है। खोखर को चार अन्य लोगों के साथ 2013 में एक ट्रायल कोर्ट ने हत्या और दंगे के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि, कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।

    यह मामला 1 नवंबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गाजियाबाद के राज नगर में पांच सिख लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है। दिसंबर 2018 में, हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए खोखर की सजा और सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खोखर की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।