1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर ने मांगी 21 दिन की पैरोल, हाई कोर्ट ने फैसला टाला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी और उम्रकैद की सज़ा पाए पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर की याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। खोखर ने सामाजिक रिश्ते फिर से बनाने के लिए पैरोल पर जेल से रिहा करने की मांग की है।

जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने सुनवाई 5 दिसंबर तक टाल दी, और दिल्ली सरकार और जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया। कोर्ट ने पहले सरकार और जेल अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी किया था।

दोषी बलवान ने जेल अधिकारियों के 4 सितंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उसकी पैरोल अर्जी खारिज कर दी गई थी, और उसकी रिहाई से इनकार को सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के लिए खतरा बताया था।

हालांकि, याचिका में, बलवान ने अपने परिवार के सदस्यों से फिर से मिलने और सामाजिक रिश्ते फिर से बनाने के लिए 21 दिन की पैरोल की मांग की है। खोखर को चार अन्य लोगों के साथ 2013 में एक ट्रायल कोर्ट ने हत्या और दंगे के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि, कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।