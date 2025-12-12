41 साल बाद इंसाफ! दिल्ली में 1984 के सिख दंगा से पीड़ित 36 परिवारों को मिली नौकरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित 36 और परिवारों के सदस्यों को दिल्ली सरकार ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। इससे पहले इसी वर्ष कुछ महीने पूर्व 19 प्रभावित परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इस तरह अब तक कुल 55 परिवारों को दिल्ली सरकार में सरकारी नौकरी मिल चुकी है।

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “यह सिर्फ नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन परिवारों के दशकों के लंबे इंतजार और संघर्ष का सम्मान करने की ठोस पहल है। 1984 का दर्द हमारे इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने का काम लगातार जारी है।"

उन्होंने आगे कहा, “यह मदद नहीं, जिम्मेदारी है। यह कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि सच्चा सम्मान है। हम बीते कल को याद करते हुए इन परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं।" गु्प्ता ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का भी जिक्र किया और कहा कि आज परिवारों से मिला प्यार और आशीर्वाद उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला पल था। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट सहयोगी एवं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।1984 के दंगों में हजारों सिख परिवार प्रभावित हुए थे। केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्वास, मुआवजा और अब सरकारी नौकरियों के रूप में प्रभावित परिवारों को राहत और सम्मान देने की कोशिशें जारी हैं।"

वहीं, पीड़ित के परिवार की सदस्य मंजीत कौर ने कहा, "... यह हमारे लिए एक इमोशनल पल है, क्योंकि हमें रेखा गुप्ता के सपोर्ट से 41 साल बाद इंसाफ मिला है। हम रेखा गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा को धन्यवाद देते हैं। यह नौकरी बहुत मायने रखती है। मैं दो साल की थी जब मेरे पिता समेत मेरे परिवार के चार सदस्यों की दंगों में हत्या कर दी गई थी।"