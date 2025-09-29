IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को मात देने तैयार टीम इंडिया, सुनील जोशी की देख-रेख में किया खास अभ्यास
कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और अन्य खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पिच को समझने में जुटे रहे। गेंदबाजों ने कोच सुनील जोशी की देखरेख में विशेष अभ्यास किया।
जागरण संवाददाता,कानपुर: ग्रीन पार्क स्टेडियम में मंगलवार को भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खिलाड़ियों ने नेट्स पर फाइनल तैयारी परखी।
भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रियान पराग व प्रियांश आर्या के साथ जमकर बल्लेबाजी की। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरे दिन भी ग्रीन पार्क की पिच पर स्पिन के फेर को समझने में जुटे रहे।
बल्लेबाजों ने घंटे भर तक किया अभ्यास
दूधिया रोशनी में नेट्स पर उतरे भारतीय कप्तान श्रेयस के साथ बल्लेबाज प्रियांश आर्य, रियान पराग, अभिषेक पोरल, सूर्यांश व प्रभसिमरन सिंह ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। युवा बिग्रेड में शामिल श्रेयस, रियान व रवि विश्नोई का अनुभव भारतीय ए टीम के काम आएगा। लंबी बैटिंग के बाद श्रेयस ने अंतिम एकादश के चयन के लिए कोच ऋषिकेश व सुनील जोशी के साथ चर्चा की।
सुनील जोशी ने कराई खास ट्रेनिंग
दूसरी ओर गेंदबाजी में रवि विश्नोई, सूर्यांश, विप्रराज निगम ने भी कड़ा अभ्यास किया। वहीं, युद्धवीर सिंह, सिमरजीत सिंह, गुरजपनीत सिंह ने धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खिलाफ तैयारी की। भारतीय तेज गेंदबाजों ने सटीक यार्कर के लिए कोच सुनील जोशी की देखरेख में विशेष अभ्यास किया। इससे पहले अभ्यास के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने कोच टिम पेन की देखरेख में कड़ा अभ्यास किया।
