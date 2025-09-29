IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को मात देने तैयार टीम इंडिया, सुनील जोशी की देख-रेख में किया खास अभ्यास

जागरण संवाददाता,कानपुर: ग्रीन पार्क स्टेडियम में मंगलवार को भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खिलाड़ियों ने नेट्स पर फाइनल तैयारी परखी।

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने रियान पराग व प्रियांश आर्या के साथ जमकर बल्लेबाजी की। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी दूसरे दिन भी ग्रीन पार्क की पिच पर स्पिन के फेर को समझने में जुटे रहे।

बल्लेबाजों ने घंटे भर तक किया अभ्यास

दूधिया रोशनी में नेट्स पर उतरे भारतीय कप्तान श्रेयस के साथ बल्लेबाज प्रियांश आर्य, रियान पराग, अभिषेक पोरल, सूर्यांश व प्रभसिमरन सिंह ने करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। युवा बिग्रेड में शामिल श्रेयस, रियान व रवि विश्नोई का अनुभव भारतीय ए टीम के काम आएगा। लंबी बैटिंग के बाद श्रेयस ने अंतिम एकादश के चयन के लिए कोच ऋषिकेश व सुनील जोशी के साथ चर्चा की।