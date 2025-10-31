BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश का किया सफाया, 3-0 से जीती टी20I सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीन मैच की टी20I सीरीज में 3-0 से मात दी। आखिरी टी20I मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पांच विकेट से मात दी। रोमारियो शेफर्ड ने मैच में हैट्रिक पूरी की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 151 रन बनाकर सिमट गई। तंजीद हसन ने टीम के लिए सर्वाधिक 89 रन की पारी खेली। सैफ हसन ने 22 गेंद पर 23 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए तंजीद और सैफ के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की।

शेफर्ड ने ली हैट्रिक पहले और दूसरे विकेट के लिए 22-22 रन की साझेदारी हुई। टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने तीन और होल्डर- पियरे ने दो-दो विकेट चटकाए।

152 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 52 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, चौथे विकेट के लिए रोस्टन चेज और एकीम ऑगस्टे के बीच 46 गेंद पर महत्वपूर्ण 91 रन की साझेदारी हुई।