    BAN vs WI: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश का किया सफाया, 3-0 से जीती टी20I सीरीज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:50 PM (IST)

    वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को आखिरी मुकाबले में पांच विकेट से हराकर तीन मैच की टी20I सीरीज में क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए थे। रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक ली। लक्ष्य का पीछे करते हुए कप्तान रोस्टन चेज और एकीम ऑगस्टे ने फिफ्टी जड़ी और टीम को जीत दिला दी। 

    वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ जीती सीरीज।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीन मैच की टी20I सीरीज में 3-0 से मात दी। आखिरी टी20I मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पांच विकेट से मात दी। रोमारियो शेफर्ड ने मैच में हैट्रिक पूरी की।

    पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 151 रन बनाकर सिमट गई। तंजीद हसन ने टीम के लिए सर्वाधिक 89 रन की पारी खेली। सैफ हसन ने 22 गेंद पर 23 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश के लिए तंजीद और सैफ के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की।

    शेफर्ड ने ली हैट्रिक

    पहले और दूसरे विकेट के लिए 22-22 रन की साझेदारी हुई। टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने तीन और होल्डर- पियरे ने दो-दो विकेट चटकाए।

    152 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। 52 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, चौथे विकेट के लिए रोस्टन चेज और एकीम ऑगस्टे के बीच 46 गेंद पर महत्वपूर्ण 91 रन की साझेदारी हुई।

    चेज और ऑगस्टे ने जड़ी फिफ्टी

    कप्तान रोस्टन चेज 50 और एकीम ऑगस्टे 50 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोवमैन पॉवेल और गुडाकेश मोती ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। रोमारियो शेफर्ड को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला।

