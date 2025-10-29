BAN vs WI T20I: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दूसरे टी20I में हराया, सीरीज में ली 2-0 की अजेय बढ़त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20I में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 14 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। 3 मैच की सीरीज में वेस्टइंडीज ने 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। चटगांव में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 149/9 का स्कोर बनाया। जवाब में मेजबान टीम तंजीद हसन तमीम के अर्धशतक (61) के बावजूद 135/8 का स्कोर ही बना सकी।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही। ब्रैंडन किंग (1) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद एलिक अथानाजे (52) और कप्तान शाई होप (55) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मुस्तफिजुर रहमान की घातक गेंदबाजी इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी वेस्टइंडीज का बल्लेबाज बड़ी पारीन नहीं खेल सका। बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट चटकाए। उनके बाद नसुम अहमद ने 35 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए। वहीं, रिशाद हुसैन के खाते में भी दो विकेट रही।

बल्लेबाजों ने फेरा पानी लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश को सैफ हसन (5) के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद तमीम ने अर्धशतक (61) लगाया, लेकिन उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया। कप्तान ने 23 रन का योगदान दिया। अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 14 रन से पीछे रह गए।