स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज ने सोमवार को तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। कैरेबियाई टीम ने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में बांग्‍लादेश को 16 रन से पटखनी दी। चट्टोग्राम पर खेले गए मुकाबले में वेस्‍टइंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 165 रन बनाए। जवाब में बांग्‍लादेश की पूरी टीम 19.4 ओवर में 149 रन पर ऑलआउट हो गई। वेस्‍टइंडीज ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को चट्टोग्राम में खेला जाएगा। कैरेबियाई गेंदबाजों का कहर 166 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बांग्‍लादेश टीम के टॉप ऑर्डर ने निराश किया। अकील हुसैन और जायडेन सील्‍स ने 41 रन पर बांग्‍लादेश के शीर्ष चार विकेट गिरा दिए। इसके बाद होल्‍डर ने बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाजों को क्रीज पर पैर जमाने का समय नहीं दिया और नियमित अंतराल में विकेट निकाले।

तास्किन अहमद के हिटविकेट होने के साथ बांग्‍लादेश की पारी का अंत हुआ। वेस्‍टइंडीज की तरफ से जायडेन सील्‍स और जेसन होल्‍डर ने तीन-तीन विकेट चटकाए। अकील हुसैन को दो सफलताएं मिली। खैरी पियरे और रोमारियो शेफर्ड के खाते में एक-एक सफलता आई।

पॉवेल-होप ने खेली तूफानी पारी टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी वेस्‍टइंडीज को एलिक एथांजे (34) और ब्रेंडन किंग (33) ने 59 रन की साझेदारी करके दमदार शुरुआत दिलाई। रिषाद हुसैन ने एथांजे को क्‍लीन बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।

थोड़े समय बाद तास्किन अहमद ने लगातार दो गेंदों पर वेस्‍टइंडीज को दो झटके दिए। उन्‍होंने ब्रेंडन किंग और शेरफेन रदरफोर्ड को अपना शिकार बनाया। रदरफोर्ड खाता नहीं खोल सके। यहां से कप्‍तान शाई होप और प्‍लेयर ऑफ द मैच रोवमैन पॉवेल ने बांग्‍लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की।