BAN vs WI: सुपर ओवर में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दी पटखनी, सीरीज में की बराबरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ सुपरओवर में जीत हासिल करते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम किसी तरह सात विकेट खोकर 213 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज ने भी 50 ओवरों में यही स्कोर बनाया। इसके बाद सुपरओवर हुआ और वेस्टइंडीज ने जीत हासिल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुपरओवर में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट खोकर 10 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम सिर्फ नौ रन ही बना सकी। अब तीसरा मैच निर्णायक बन चुका है। जो टीम इस मैच को जीतेगी वोसीरीज पर कब्जा जमाएगी।

पिच रही चर्चा का विषय मीरपुर के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेले गए मैच में पिच चर्चा का विषय रही। पिच पर ऐसी दरारें थी जो आमतौर पर इंटरनेशनल मैच में देखने को नहीं मिलतीं। इस पर बल्लेबाजों का रन बनाना मुश्किल था। पिच को देखते हुए वेस्टइंडीज ने पूरे 50 ओवर अपने स्पिनरों से ही कराए। ये इंटरनेशनल स्टेज पर पहली बार है जब किसी फुल मेंबर टीम ने पूरे ओवरस्पिनरों से डलवाएं हैं। इसी के चलते बांग्लादेशी बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते रहे और बड़ा स्कोर नहीं बना सके।

टीम के लिए सबसे ज्यादा 45 रन सौम्य सरकार ने बनाए। उन्होंने 89 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से ये पारी खेली। कप्तान मेहदीहसनमिराज ने अंत में किसी तरह 58 गेंदों पर एक चौके की मदद से नाबाद 32 रनों की पारी खेली जिसके दम पर टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। नुरुलहसन ने भी 24 गेंदों पर 23 रन बनाए। राशिद हुसैन ने अंत में तेजी से 14 गेंदों पर तीन चौके और इतने ही छक्कों की मदद से नाबाद 39 रनों की पारी खेली कप्तान का साथ दे टीम को ऑलआउट होने से बचाया।